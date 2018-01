Donna travolta e uccisa da un treno nel Modenese: è un omicidio

(ANSA) - MODENA, 26 GEN - Arietta Mata, la prostituta ungherese di 24 anni morta sotto un treno nel Modenese tra sabato e domenica sarebbe stata uccisa. Si tratterebbe dunque di un omicidio. La questura di Modena ha indetto per le 10 una conferenza stampa per spiegare i dettagli dell'accaduto. Dunque, come si sospettava, qualcuno potrebbe aver spinto la giovane sotto al convoglio. Le indagini sono della squadra mobile. La ragazza è stata investita a Gaggio, tra Modena e Castelfranco Emilia. (ANSA).