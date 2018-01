Treno deragliato, nuovo sopralluogo dei pm: si rafforza l'ipotesi del cedimento strutturale

Nuovo sopralluogo a Pioltello dei pm di Milano Maura Ripamonti e Leonardo Lesti, titolari dell’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano sull'incidente ferroviario di ieri. I due magistrati hanno fatto una ulteriore ricognizione sul luogo dove è deragliato il treno regionale proveniente da Cremona. L’ipotesi al momento più quotata resta quella di un «cedimento strutturale» e il distacco di un pezzo di 23 centimentri di rotaia.

La Procura è in attesa delle "carte" sequestrate ieri per cominciare e ricostruire l’esatta dinamica e procedere alle iscrizioni "tecniche" nel registro degli indagati dei vertici, tra manager e responsabili della sicurezza, di Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo Ferrovie dello Stato responsabile della gestione della rete ferroviaria nazionale e non si esclude anche di alcuni responsabili di Trenord.

Le iscrizioni sono una sorta di atto dovuto per permettere ai tecnici di Rfi e Trenord, tramite gli esperti da loro nominati, di partecipare alla super consulenza disposta dai pm per accertare con esattezza le cause del deragliamento. La Procura ha nominato come consulenti l’ispettore della Polfer Angelo Laurino e gli ingegneri Fabrizio Del Rico e Roberto Lucani, i primi due si sono occupati dell’incidente di Viareggio e il terzo di quello di Andria.