Siria: esercito turco, 'eliminati 343 terroristi ad Afrin'

(ANSA) - ISTANBUL, 26 GEN - Sono "almeno 343 i membri delle organizzazioni terroristiche" curde Pkk e Ypg e dell'Isis "neutralizzati" nell'offensiva turca contro l'enclave curdo-siriana di Afrin, giunta al settimo giorno. Lo riferisce un bollettino dello stato maggiore di Ankara sull'operazione 'Ramoscello d'ulivo'. Nella notte, aggiunge la nota, sono proseguiti i raid aerei su Afrin, compiuti da 13 cacciabombardieri, che hanno distrutto 23 obiettivi tra rifugi e depostiti di armi. Le cifre non sono tuttavia verificabili in modo indipendente sul terreno. Intanto il ministro della Salute, Ahmet Demircan, visitando alcuni soldati feriti nell'offensiva in un ospedale di Istanbul, ha aggiornato il bilancio anche sul fronte turco. Secondo Ankara, al momento ci sono 3 vittime tra i suoi militari e 11 tra i miliziani siriani loro alleati, oltre a 130 feriti, nessuno dei quali sarebbe in pericolo di vita.