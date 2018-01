Germania: Merkel, determinata e ottimista per trattative

(ANSA) - BERLINO, 26 GEN - "Entro in queste trattative in modo ottimistico ma anche determinato", lo ha detto la cancelliera Angela Merkel prima di entrare in riunione per il primo incontro delle trattative di governo. E' importante che queste trattative siano concluse velocemente, ha continuato Merkel. Il leader dei cristiano-sociali bavaresi, Horst Seehofer, ha aggiunto che il suo partito farà di tutto per avere un buon risultato ma "dopo il congresso speciale del Spd le trattative non sono diventate più facili, speriamo che siano comunque veloci".