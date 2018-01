Davos: Trump, dirò che Usa stanno andando benissimo

(ANSA) - DAVOS, 26 GEN - A Davos "c'è tantissima gente, come non hanno mai visto prima". Così Donald Trump scherza con i giornalisti, prima di arrivare al World Economic Forum, dove nel primo pomeriggio pronuncerà l'atteso intervento ai big dell'economia. Il presidente americano ha detto che il suo messaggio sarà "molto ben accolto" e rileverà che gli Stati Uniti stanno "facendo incredibilmente bene, meglio di quanto fatto in decenni".