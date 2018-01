Giorno Memoria: da Regione Lazio un libro per studenti

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Testimoni della memoria per non dimenticare" è il libro che in occasione del Giorno della Memoria 2018 la Regione Lazio ha distribuito agli studenti delle scuole del Lazio. Il volume è stato presentato stamani al Teatro Olimpico di Roma dal presidente Nicola Zingaretti alla presenza di tre testimoni: i sopravvissuti di Auschwitz Sami Modiano e Piero Terracina e lo scampato al rastrellamento del ghetto di Roma del 16 ottobre Mario Mieli. In platea, tra i ragazzi, la presidente della Comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello. Sono 1.075 gli studenti e i docenti degli istituti superiori di Roma e delle province che hanno partecipato all'iniziativa durante la quale sono stati proiettati due video, uno sul Rastrellamento del Ghetto di Roma e uno sui Viaggi della Memoria. Agli studenti è stato consegnato il libro, contenente foto, testimonianze dei sopravvissuti e i dati sui Viaggi della Memoria, un taccuino con lo stesso titolo e una penna della Regione Lazio per poter trascrivere emozioni e idee.