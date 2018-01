Migranti: litigio con connazionali, nigeriano in fin di vita

(ANSA) - FOGGIA, 26 GEN - Un uomo di nazionalità nigeriana è stato ricoverato nell'ospedale di Foggia dove si trova in fin di vita dopo essere stato ripetutamente colpito alla testa da più colpi con una bottiglia nel corso di un litigio avvenuto, in una zona chiamata 'ex pista', attigua al 'Cara' di Borgo Mezzanone, con un gruppo di connazionali, tra i quali un trentenne, ora sottoposto a fermo dagli agenti di polizia della squadra mobile di Foggia. Non si conoscono i motivi del litigio. Le indagini della polizia hanno consentito di individuare il presunto responsabile dei colpi inferti alla vittima. Il trentenne dovrà rispondere di tentativo di omicidio