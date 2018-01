Gentiloni, rammendo è compito del Governo in ogni settore

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Renzo Piano parla spesso della bellezza fragile del nostro paese e usa il termine rammendo che io ho adottato e uso spesso non solo in termini paesaggistici ma sociali: questo lavoro di ricucitura è un compito fondamentale del governo in quasi tutti i settori". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni presentando a Palazzo Giustiniani il prototipo di un progetto scolastico donato dal senatore a vita, Renzo Piano, al comune di Sora.