Disse 'giro armato', aspettativa a Mascolo

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - All'unanimità il plenum del Csm ha concesso l' "aspettativa per motivi elettorali" ad Angelo Raffaele Mascolo, il giudice del tribunale di Treviso finito un anno fa al centro di polemiche per dichiarazioni alla stampa. Lo Stato "non è più in condizioni di garantire la sicurezza dei cittadini, anzi semplicemente non c'è più. D'ora in poi faccio da me: quando esco di casa mi metto in tasca la pistola", aveva detto il magistrato. Aveva poi espresso l'intenzione di candidarsi con la lista di centrodestra "Noi con l'Italia".