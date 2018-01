Ostia: al via interrogatori garanzia,Del Puerto non risponde

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Sono iniziati gli interrogatori di garanzia dei 32 componenti del clan Spada arrestati ieri da polizia e carabinieri. Nel carcere di Frosinone era il turno di Ruben Alvez Del Puerto, difeso da Luigi Tizzi e accusato tra l'altro di omicidio e noto alle cronache per avere aggredito con Roberto Spada due giornalisti Rai il 7 novembre scorso. Del Puerto però si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nei prossimi giorni proseguiranno gli interrogatori davanti al gip Simonetta D'Alessandro a cominciare da quelli di Carmine e Roberto Spada, ritenuti dagli inquirenti a capo del sodalizio mafioso. L'indagine punta a chiarire la rete di rapporti del gruppo e eventuali fiancheggiatori. Utile il sequestro di pc e telefoni cellulari fatto ieri da polizia e carabinieri. L'analisi dei supporti potrebbe essere utile anche a delineare quanti fossero i soggetti sotto lo scacco del clan: imprenditori, titolari di esercizi commerciali costrettI, per paura, a sottostare alle richieste del clan capeggiato da Carmine Spada.