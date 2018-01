Alpinisti bloccati Nanga Parbat, scatta operazione soccorso

(ANSA) - AOSTA, 26 GEN - Due alpinisti - la francese Elisabeth Revol e il polacco Tomek Mackiewicz - sono bloccati a oltre 7.000 metri sulla parete Diamir del Nanga Parbat, in Pakistan, durante un tentativo di scalata nella stagione invernale. Erano impegnati nell'assalto finale alla vetta (sono in parete da 12 giorni) quando Mackiewicz ha accusato gravi problemi di salute, in particolare congelamenti e perdita della vista, a circa 7.400 metri di altitudine. Nelle ultime ore stanno cercando di scendere verso valle. Coordinata dalle Ambasciate di Francia e Polonia, un'operazione di soccorso è scattata coinvolgendo anche la spedizione polacca al K2: quattro alpinisti (Adam Bielecki, Piotr Tomala, Jarek Bootor e Marek Chmielarski) domani verranno prelevati al campo base e portati in elicottero ai piedi del Nanga Parbat per avviare le ricerche. L'obiettivo è di sorvolare la zona per individuarli e tentare di recuperarli. Revol e Mackiewicz da anni stanno cercando di scalare il Nanga Parbat nella stagione invernale. (ANSA).