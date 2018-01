Ecco perché il 27 gennaio è il Giorno della Memoria

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria. Lo si fa da 18 anni. Il Giorno della Memoria infatti è stato istituito dal Parlamento italiano nel 2000 per commemorare le vittime del nazismo e dell’Olocausto.

La legge voluta per non dimenticare la Shoah (lo sterminio degli ebrei nei campi di concentramento) e «il dramma di tutte le persecuzioni» passò alla Camera il 28 marzo 2000 quasi all'unanimità (con soli 4 astenuti) e fu approvata definitivamente dal Senato il 5 luglio.

Perché la data del 27 gennaio? Perché è l'anniversario della liberazione del lager di Auschwitz da parte dell'Armata Rossa, nel 1945.

La commissione Affari costituzionali del Senato approvò anche un ordine del giorno, fatto proprio dal governo, con il quale, sottolineando l’unicità della Shoah, «si invita a trarre spunto dalla commemorazione di quella tragedia per ricordare gli altri lutti che hanno segnato la storia dell’ultimo secolo e le vittime di ogni persecuzione, sia per motivi etnici, politici o religiosi».