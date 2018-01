Gentiloni, prima volta a mondo collaborazione Cisco-Apple

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - "Ci troviamo oggi a celebrare, per la prima volta nel mondo, la nascita di una collaborazione tra due giganti della Silicon Valley, Apple e Cisco". Lo ha sottolineato, a Napoli, il premier Paolo Gentiloni. "Proprio qui, alla Federico II, a Napoli, in Campania, nel Mezzogiorno nasce una collaborazione nel campo dell'education, formazione tra Apple e Cisco che annuncia oggi la creazione della sua networking academy, un fatto assolutamente straordinario. Date un buon esempio al Paese". Per Gentiloni, "non ci sono mai state condizioni più favorevoli di oggi per investire nel Mezzogiorno d'Italia. Questo è il momento per investire. I dati di crescita dimostrano che questa potenzialità non è qualcosa che racconta il governo e le autorità locali ma una potenzialità vera che possiamo sfruttare".