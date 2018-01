Pd: Guerini, Renzi non ha posto veti su nomi minoranza

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "In riferimento a quanto scritto da alcune agenzie, smentisco che il segretario del Pd abbia posto veti sui nomi della minoranza. Stiamo semplicemente lavorando tutti assieme per individuare le candidature che possano avere sul territorio maggiori possibilità di vittoria". Lo dichiara in una nota il coordinatore del Pd Lorenzo Guerini.