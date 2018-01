Ucraina: nuove sanzioni Usa a russi

(ANSA) - WASHINGTON, 26 GEN - Nuove sanzioni Usa per le azioni russe in Ucraina e l'annessione della Crimea. Il ministero del Tesoro ha aggiunto alla blacklist 9 società e 21 persone. Tra queste il vice ministro russo dell'energia Andrei Cherezov, già sotto sanzioni Ue, Serghiei Topor-Gilka, capo della società russa di progettazione Technopromexport, e 11 separatisti ucraini filorussi 'ministri' delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk. Colpite anche diverse società coinvolte nella costruzione di infrastrutture in Crimea.