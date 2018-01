Giorno memoria: a Firenze 8000 studenti con testimoni

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - Ottomila studenti hanno celebrato oggi il Giorno della Memoria a Firenze con la tradizionale iniziativa della Regione Toscana. Il messaggio del governatore Enrico Rossi è stato per loro: "Vi invito apertamente a mobilitarvi, io penso che quando sentite l'odore del razzismo voi avete il diritto di lottare e scendere in piazza". Al Mandela Forum hanno parlato i testimoni dei lager, delle persecuzioni, della Resistenza al nazifascismo. Katharina Von Schnurbein, coordinatrice della Commissione Ue per il contrasto all'antisemitismo, ha fatto appello a una "società civile forte" contro il razzismo: "Abbiamo bisogno di persone che si adoperano per ciò che è giusto, che reagiscono quando un amico viene molestato sui social, che agiscono quando vedono atti razzisti". Domani, in occasione della Giornata della Memoria, anche a Palazzo Vecchio saranno esposte a mezz'asta le bandiere italiana, europea e del Comune in omaggio alle vittime della Shoah e ai deportati militari e politici nei lager.