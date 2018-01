Terrorismo: espulso egiziano, voleva fare 'azione eclatante'

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - E' stato espulso oggi un 31enne egiziano appena scarcerato dalla casa circondariale di Parma. Lo fa sapere il Viminale, spiegando che l'uomo era stato segnalato dal Dipartimento affari penitenziari "per aver posto in essere, con comportamenti aggressivi e minacciosi, un'attività di proselitismo islamico in chiave radicale nei confronti di altri detenuti, distribuendo proclami jihadisti che inneggiavano alla 'conquista di Roma' da parte dell'autoproclamato stato islamico ed alla sconfitta dei 'nemici crociati'". Inoltre, alimentato da sentimenti di odio verso l'Italia, ha esternato l'intenzione di compiere "un'azione eclatante" una volta rimesso in libertà. Scarcerato oggi, è stato subito rimpatriato con accompagnamento nel proprio Paese con volo diretto al Cairo. Con quelle di oggi sono 242 le espulsioni con accompagnamento nel proprio Paese, eseguite dall'1 gennaio 2015, riguardanti soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso.