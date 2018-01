Tunisino ucciso a coltellate nel Cagliaritano

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GEN - Un cittadino tunisino è stato ucciso questa sera a Villasor, ad una trentina di chilometri da Cagliari, all'esterno delle case occupate nell'ex Zuccherificio. L'immigrato è stato accoltellato a morte. I carabinieri hanno già fermato il presunto omicida, un italiano. L'episodio è avvenuto intorno alle 19 in via Togliatti. I due, che già avevano avuto attriti e discussioni in passato, avrebbero iniziato a litigare. Al culmine della lite l'italiano avrebbe estratto dalla tasca un coltello, colpendo il rivale. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118, ma nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi per il tunisino non c'è stato nulla da fare. (ANSA).