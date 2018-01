Regeni: De Monte,vertice Cambridge vuole incontrare famiglia

(ANSA) - TRIESTE, 26 GEN - "I vertici dell'Università di Cambridge ci hanno riferito di voler incontrare la famiglia di Giulio Regeni, per chiarire la loro posizione, e mi sono messa a disposizione per favorire un incontro". Lo afferma Isabella De Monte, eurodeputata Pd e vice capodelegazione italiana a Bruxelles, che oggi a Cambridge ha incontrato i vertici dell'Università assieme alla collega inglese S&D Alex Mayer. Il colloquio è stato incentrato sul brutale omicidio e in particolare sul ruolo dell'università britannica, oggetto di critiche da più parti, anche del legale della famiglia. Le due deputate europee si sono confrontate con la professoressa Eilís Ferran, prorettore Relazioni internazionali e istituzionali, e Paul Mylrea, responsabile Comunicazione dell'ateneo. (ANSA).