Donna spinta sotto il metro: fermato un 47enne

E’ stato fermato dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma un uomo considerato responsabile di aver spinto ieri una cittadina peruviana sotto la metro a Roma. Si tratta di un italiano di 47 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sembra che si tratti del gesto di un folle e che i due non si conoscessero.

E’ stata questione di pochi istanti. Una spinta e la donna è finita sui binari della metro di Roma proprio mentre passava un convoglio che l’ha investita. Una sequenza che si è consumata sotto gli occhi di decine di passeggeri in attesa sulla banchina della fermata Eur Fermi della linea B e immortalata da una telecamera di videosorveglianza. La donna, una cittadina peruviana di 47 anni, è stata estratta dai vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e un carro sollevamenti, e soccorsa dagli operatori del 118 che l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale.

Le sue condizioni sono ancora gravi e instabili. E’ stata operata per ore all’ospedale San Camillo. Ha riportato molte lesioni, traumi e una grave emorragia. Non è stato possibile, nonostante i tentativi dell’equipe chirurgica, riattaccare la mano amputata durante l’investimento. La prognosi al momento è riservata. A occuparsi del caso la polizia, che ha effettuato i rilievi anche con la scientifica.

Gli investigatori fin dai primi istanti avevano ipotizzato che la 47enne peruviana potesse essere stata spinta da qualcuno. Un’ipotesi avvalorata dalle registrazioni della videosorveglianza della stazione e dal racconto di alcuni testimoni.