Russia: Navalni, potere di Putin basato sulla corruzione

(ANSA) - MOSCA, 27 GEN - Il governo di Putin è "basato sulla corruzione": lo ha dichiarato l'oppositore russo Alexiei Navalni in un'intervista alla Cnn invitando il Cremlino a migliorare le malandate relazioni con l'Occidente. "Il regime di Putin - ha detto Navalni - è fondato sulla corruzione. Secondo i dati ufficiali, oltre il 20% della popolazione vive sotto la soglia di povertà. E le persone capiscono ciò che è ovvio: perché siamo così poveri? Perché loro rubano così tanto". Navalni non si è potuto candidare alle presidenziali del 18 marzo a causa dei suoi guai giudiziari, che molti ritengono di matrice politica. Per domani ha organizzato una serie di manifestazioni antigovernative a favore del boicottaggio delle elezioni. L'oppositore afferma che i suoi sostenitori scenderanno in piazza in oltre cento città della Russia.