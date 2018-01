Anno giudiziario: Pg Milano, minaccia Isis resta elevata

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - "Lo stato della minaccia terroristica jihadista rimane assai elevato nel nostro Paese". Lo ha detto il Procuratore generale di Milano Roberto Alfonso all'inaugurazione dell'Anno giudiziario milanese. Per il pg "la sollecitazione a colpire l'Italia è stata avanzata dai vertici dello Stato islamico in vari proclami, ma è confermata dalle inchieste". Alfonso ha ricordato anche il caso di Anis Amri, l'attentatore di Berlino, che si è radicalizzato nelle carceri italiane. Il pg ha poi criticato la recente legge sulle intercettazioni: le nuove norme, ha detto, possono "limitare il quadro investigativo sia nel procedimento nel quale (...) sono state disposte, sia in altri procedimenti ove esse potrebbero essere utilizzate, anche a distanza di tempo". La presidente della Corte d'Appello Marina Tavassi ha invece sottolineato nel suo intervento che è molto "significativo" l'elevato numero di "procedimenti che concernono abusi e violenze fisiche o sessuali nei confronti dei bambini".