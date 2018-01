M5s: Di Maio, escluso chi è pronto a cambiare casacca

(ANSA) - CAVRIAGO (REGGIO EMILIA), 27 GEN - "Dobbiamo fare un gruppo parlamentare che vada al Governo del Paese. Se all'interno delle liste ci sono delle persone che non condividono i nostri valori o che sono pronte a cambiare casacca non potranno entrare nel gruppo". Lo ha detto il candidato premier del M5s Luigi di Maio, questa mattina a Cavriago (Reggio Emilia), rispondendo a chi gli chiedeva chiarimenti sui possibili ricorsi contro la formazione delle liste di candidati Cinque Stelle. "Vogliamo - ha detto - dare la certezza ai cittadini che chi ci voterà potrà contare su un gruppo parlamentare che lavora per loro, e non per i parlamentari che stanno all'interno".