Anno giudiziario Roma: Pg, minaccia mortale clan su Lazio

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - "La minaccia che viene nel Lazio intero alla tenuta delle legalità dinnanzi al diffondersi di forme diverse di criminalità organizzata può essere mortale". Lo afferma il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, Giovanni Salvi, nel corso del suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Un intervento del Governo e al Csm "a favore delle grandi corti di appello" in tema di organici è stato auspicato dal presidente della Corte di Appello di Roma, Luciano Panzani. "E' maturo il tempo per avviare un grande progetto per una nuova e moderna sede degli uffici giudiziari della Capitale, la sede più grande o tra le più grandi d'Europa", ha sottolineato il vicepresidente del Csm, Giovanni Legnini. "La ricerca del consenso sociale non è il nostro compito né il nostro fine", ha detto il procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, nel corso del suo intervento.