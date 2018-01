(ANSA) - PRAGA, 27 GEN - Nel ballottaggio per la presidenza è in vantaggio Milos Zeman, presidente uscente della Repubblica Ceca, stando allo scrutinio di un quinto dei seggi elettorali. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa ceca Ctk. Zeman per ora ha ottenuto il 57% dei voti mentre il suo sfidante, lo scienziato europeista Jiri Drahos è al 43%. Si prevede tuttavia che la sua percentuale crescerà man mano con lo scrutinio delle schede nelle grandi città. L'affluenza è da record al 64,5%.