Migranti: test sul dna per identificare vittime Mediterraneo

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - L'Italia adotterà un approccio pionieristico per dare un nome alle migliaia di vittime dei naufragi nel Mediterraneo e lungo le rotte delle migrazioni dall'Africa e dal Medio Oriente. Sarà l'ICMP (Commissione internazionale per le persone scomparse), da vent'anni punto di riferimento per l'identificazione dei dispersi in conflitti e calamità naturali in tutto il mondo, a fornire supporto, con i suoi laboratori analisi sul Dna, nel primo tentativo coordinato di risposta al fenomeno. Il programma, che può essere lanciato grazie a una donazione del governo svizzero, prevede il coinvolgimento di Italia, Grecia, Cipro e Malta, che avvieranno una collaborazione per identificare migliaia di migranti deceduti nel tentativo di raggiungere l'Europa. I Paesi coinvolti si incontreranno il 12 giugno a Roma per creare un meccanismo di condivisione delle informazioni utili al riconoscimento dei dispersi e alla localizzazione delle loro famiglie.