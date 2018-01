Russiagate: legali Trump al lavoro su interrogatorio Mueller

(ANSA) - WASHINGTON, 26 GEN - I legali di Donald Trump stanno studiando una sentenza degli anni 1990 per ritardare, limitare o evitare l'interrogatorio del presidente americano da parte del procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo cui la sentenza allo studio è del 1997 e stabilisce che i presidenti e i loro consiglieri sono tutelati dal dover comunicare informazioni sul loro processo decisionale e sulle loro azioni ufficiali. Ma intanto indiscrezioni del New York Times su Trump e il suo tentativo fallito di licenziare Mueller tornano ad alimentare le voci su una possibile ostruzione di giustizia da parte del presidente Usa. E i dem in Congresso chiedono tutele per il procuratore speciale del Russiagate, tramite una legge. Frustrato dalle indagini, secondo Cnn, Trump sta scaricando la sua 'furia' su Rod Rosenstein, vice del ministro della Giustizia Jeff Sessions e avrebbe avanzato l'idea di licenziarlo, ma sarebbe stato convinto a non farlo.