Carceri: comandanti polizia fuori sede, esposto Corte Conti

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - Nelle carceri piemontesi i dirigenti della polizia penitenziaria sono spesso distaccati da altre sedi con effetti a volte "paradossali". Questi i contenuti di un esposto che il sindacato autonomo Osapp ha presentato a Torino alla Corte dei Conti. Il documento spiega che la pratica dei distaccamenti, in Piemonte, "da extrema ratio è diventata regola". Un esempio è "la sede di Ivrea, coperta dal funzionario mandato da Vercelli, la quale a sua volta è coperta dal funzionario in missione da Novara, che in quel carcere è assegnato in qualità di vicecomandante". Aosta risulta coperta per tre o quattro volte alla settimana dal comandante di Verbania, mentre Alba deve prestare il vicecomandante a Saluzzo e il Commissario capo (titolare del comando di reparto) ad Alessandria, dove pure ci sono "due funzionari ad esso superiori per qualifica dislocati nel territorio cittadino a meno di 8 km dalla sezione circondariale". Per l'Osapp le spese potrebbero comportare responsabilità a carico del Provveditorato. (ANSA).