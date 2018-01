(ANSA) - BERLINO, 27 GEN - "È una vergogna che nessuna istituzione ebraica possa sopravvivere senza la sorveglianza della polizia. Che si tratti di una scuola, di un asilo infantile o di un'altra istituzione come una sinagoga". Lo ha detto Angela Merkel nel suo messaggio video settimanale, in occasione del giorno della Momoria. "Antisemitismo e xenofobia sono in aumento" nella società, ha affermato Merkel, sottolineando che bisogna contrastare questi fenomeni con grande tenacia.