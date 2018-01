Maxi tamponamento A26: Miss Italia, salvata da ritardo amico

(ANSA) - TORINO, 27 GEN - C'era anche Miss Italia, Rachele Arlanch, tra le auto in coda sull'autostrada A26 a causa del maxi tamponamento che ha causato un morto e diversi feriti. "Avremmo potuto essere coinvolti nell'incidente anche noi se non fosse stato per un amico che non ha sentito la sveglia e ci ha fatto ritardare la partenza! Per pochi minuti siamo scampati alla tragedia", racconta la vincitrice dell'ultima edizione del concorso di bellezza. La modella, 22 anni, stava raggiungendo Genova da Saint Vincent, in Valle d'Aosta, dove ieri sera è stata eletta la prima miss dell'anno. "Viaggiavo con alcuni membri dello staff di Miss Italia - spiega - quando, a Masone, ci siamo trovati di fronte un muro di auto. Dopo 10 minuti, sono arrivati i soccorsi: polizia, vigili del fuoco, ambulanze. Abbiamo intuito fosse successo qualcosa di grave...". Lo spavento è stato davvero grande. "Appena possibile ci hanno scortato in un'area di servizio - conclude - e da là abbiamo poi potuto riprendere l'autostrada nel senso opposto".(ANSA).