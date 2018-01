Carcere per associa Auschwitz a Polonia

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - La camera bassa del parlamento polacco ha approvato un disegno di legge che prescrive fino a tre anni di carcere per chi assocerà l'aggettivo 'polacchi' ai campi di sterminio nazisti, come Auschwitz, operanti nella Polonia occupata durante la seconda guerra mondiale. La norma nasce anche come reazione all'associazione della Polonia ai campi usata da diversi media stranieri. Perché la legge entri in vigore serve ancora l'approvazione del Senato e del presidente della repubblica. Secondo i fautori del procedimento, l'associare Auschwitz alla Polonia potrebbe indurre alcuni, specialmente le giovani generazioni, a concludere che i polacchi abbiano avuto un ruolo nella gestione dei lager. I critici sostengono invece che far rispettare una tale legge sarebbe impossibile al di fuori della Polonia mentre all'interno del Paese avrebbe l'effetto di congelare di dibattito storico e limitare la libertà di espressione.