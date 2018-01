(ANSA) - TEL AVIV, 27 GEN - "La legge non ha senso. Mi oppongo fermamente: la storia non può essere cambiata ed è proibito negare la Shoah". Così il premier Benyamin Netanyahu ha bollato la legge in discussione in Polonia sui campi di concentramento nazisti. "Ho dato ordine all'ambasciata israeliana in Polonia di incontrarsi con il primo ministro a cui esprimere - ha aggiunto il premier - la mia ferma opposizione alla legge. Anche il ministero degli affari esteri israeliano a Gerusalemme ha condannato la legge.