Sfugge a controllore e si infilza su cancello, grave 17enne

(ANSA) - RIMINI, 28 GEN - Per sfuggire al controllore di un bus a Riccione si è infilzato sulla punta di un cancello che stava cercando di scavalcare. Lo riporta la stampa locale: il giovane protagonista, un 17enne residente a Cesena, è ricoverato con una profonda ferita all'addome e fino a ieri sera, si legge sul Resto del Carlino, i medici non avevano ancora sciolto la prognosi, pur non essendo in pericolo di vita. Il ragazzo ieri mattina era sul bus insieme ad una decina di amici, tutti senza biglietto. Quando è salito un controllore, sono riusciti a uscire, anche spintonando i passeggeri e si sono messi a correre per scappare dagli agenti della polizia municipale che si erano accorti di quello che stava succedendo e sono intervenuti. All'altezza del porto i giovani si sono trovati in una via chiusa da una cancellata di ferro con punte arrugginite. Tra chi ha provato a scavalcarla senza successo, il 17enne, che si è ferito all'addome. Sono stati gli stessi vigili a chiamare il 118. (ANSA).