I carabinieri di Rimini hanno fatto irruzione in mattinata in una palazzina di Bellaria Igea Marina, dove si sospettava stesse avvenendo un rito di purificazione. Si indaga sull'attività di un presunto santone, esorcista e guaritore, 'Mehaleon': sosterrebbe di fare guarigioni a distanza, terapie di purificazione e liberazione dal male.

I militari si sono trovati di fronte circa 40 persone vestite di bianco. Sono in corso perquisizioni e si procede per truffa e per abusivo esercizio di professione medica.

A settembre e novembre del 'santonè se ne occupò anche Striscia La Notizia. Erano partite indagini e dopo aver avuto saputo dell’incontro tra l’uomo e alcuni suoi 'seguacì, su delega della Procura di Rimini i militari sono intervenuti e hanno interrotto il rito.