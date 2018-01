(ANSA) - NEW YORK, 28 GEN - "Qualcuno per favore informi Jay-Z che grazie alle mie politiche, la disoccupazione fra gli afroamericani e' ai minimi storici". Lo twitta Donald Trump rispondendo alle critiche di Jay-Z, il rap marito di Beyonce'. In un'intervista alla Cnn Jay-Z ha criticato Trump per le parole dure usate sull'immigrazione e sulle sue frasi razziste.