Retata durante una festa in villa: 10 turisti occidentali arrestati per "danza pornografica"

Dieci turisti occidentali, tra cui 5 britannici, sono stati arrestati in Cambogia con l’accusa di aver commesso oscenità in luogo pubblico dopo essere stati fotografati durante quella che la polizia del Paese asiatico ha bollato come «una danza pornografica». Un’accusa che potrebbe valere loro condanne fino a un anno di carcere in base alla legge locale, oltre a sei mesi di detenzione preventiva in attesa del processo. Lo riferisce oggi SkyNews, dando voci alle preoccupazioni delle famiglie e di fonti diplomatiche.

I 10 - 5 uomini britannici di età compresa fra i 35 e i 22 anni, un olandese, un norvegese, un neozelandese, nonchè due ragazze canadesi di 19 e 24 anni - sono stati fermati tutti a conclusione di un raid condotto giovedì da 30 agenti in una villa della località turistica di Siem Reap.

Le immagini riprese dalla polizia e allegate al fascicolo d’indagine sono piuttosto sfocate: mostrano balli sfrenati e persone impegnate a simulare posizioni sessuali. Ma gli accusati sostengono di non essere loro quelle persone e fanno sapere ai media britannici che la retata si è svolta in un clima di grande confusione, mentre alla festa c'erano circa 100 invitati fra stranieri e locali.