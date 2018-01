Mo: Netanyahu va da Putin

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 GEN - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu e' partito stamane per Mosca dove oggi incontrerà il presidente Vladimir Putin. ''Ci incontriamo sovente - ha spiegato alla partenza - per garantire il coordinamento militare fra le nostre forze armate e quelle russe in Siria, che finora ha avuto successo e che penso lo avra' anche in futuro''. Netanyahu si accinge inoltre a discutere ''dei tentativi incessanti dell'Iran di mettere radici in Siria, uno sviluppo - ha precisato - a cui ci opponiamo con determinazione e che cerchiamo di contrastare''. Nell'incontro con Putin, ha anticipato il premier, ''discuteremo anche del tentativo dell'Iran di trasformare il Libano in un grande sito missilistico, un sito per la produzione di missili ad alta precisione contro Israele, cosa per noi insopportabile''.