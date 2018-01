Siria:1000 agenti a Sochi per Congresso

(ANSA) - MOSCA, 29 GEN - La Guardia Nazionale russa garantirà la sicurezza al Congresso Nazionale di Dialogo siriano, previsto oggi e domani a Sochi, in collaborazione con altre forze dell'ordine. In tutto saranno oltre 1000 gli agenti della Guardia Nazionale dislocati sul terreno. "L'evento, finalizzato alla rapida soluzione della crisi siriana, riunisce circa 1.500 rappresentanti di vari gruppi etnici, confessionali e politici della Siria nella stessa piattaforma negoziale". "La Guardia Nazionale russa garantirà la l'ordine presso le strutture che ospitano il congresso e nella città di Sochi", si legge in una nota citata da Interfax.