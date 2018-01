(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Berlusconi può scherzare su altro ma non sui diritti degli italiani di andare in pensione": lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Rtl 102.5. Nel centrodestra, ha spiegato, "abbiamo fatto un programma scritto e firmato da tutti: sulla Fornero è passata a linea della Lega, che parla di azzeramento, e sui rapporti con l'Europa c'e' scritto che ci impegniamo a rinegoziare i trattati europei e a difendere il made in Italy". Il leader della Lega attacca la presidente della Camera Laura Boldrini. "E' stata la peggior presidente della Camera della storia italiana, perché si è riempita di parole senza fare nulla. Ha straparlato di diritti delle donne appoggiando un'immigrazione che arriva da culture per cui la donna è un oggetto".