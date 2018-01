(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Accademici, ricercatori e un ammiraglio: Luigi Di Maio presenta, chiamandoli sul palco del Tempio di Adriano, i primi 8 candidati "esterni" agli uninominali. Tra i candidati ecco l'ammiraglio in congedo Rinaldo Veri, che ha partecipato tra l'altro all'operazione Nato Unified Protector. "Non sono un politico, mi sono candidato con il M5S perché amo l'Italia e credo che ogni cittadino ha necessità di vedere un Paese migliore". Alla Camera, nel collegio di Foligno il M5S candida il professor Gino Di Manici, che ha partecipato al primo impianto di cuore artificiale in Europa. "Il M5S è fatto di uomini nuovi e spiriti illuminati", sottolinea il medico. E a Roma ecco invece il presidente dell'Ordine degli avvocati, Mauro Vaglio. Sul palco, inoltre la criminologa Paola Giannetakis, esperta tra l'altro di studi sul femminicidio.