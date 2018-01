(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Stiamo investendo nel Mediterraneo e in Africa, non perché pensiamo che siano un business ma perché vogliamo investire sul dialogo e sulla pace. Anche in questo Palermo può giocare un ruolo straordinario". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, nella cerimonia di apertura di Palermo Capitale della cultura.