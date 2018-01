Carnevale Venezia: prefetto, Volo Angelo solo 20mila turisti

(ANSA) - VENEZIA, 29 GEN - Domenica prossima in Piazza San Marco, per il Volo dell'Angelo, per l'apertura del Carnevale di Venezia, sarà consentito un afflusso massimo attorno alle 20mila persone e l'anticipo della manifestazione dalle 12 alle 11 "servirà a disincentivare il turismo mordi e fuggi", quello che arriva in auto in treno da lunghe distanze. A dirlo è il prefetto della città Carlo Boffi, a margine della cerimonia per il restauro del portale centrale del nartece della Basilica di San Marco. "La capienza in Piazza sarà significativa" ha aggiunto, sottolineando le disposizioni in materia di sicurezza, ma dunque ben lontana dalle decine di migliaia di persone che negli anni scorsi riempivano l'area marciana. "È importante - ha concluso - che ci sia la consapevolezza che Venezia, città meravigliosa, la più bella del mondo, è vivibile in tanti altri giorni e non solo in occasione di questi grandi eventi".(ANSA).