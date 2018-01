Videosorveglianza in uffici regionali Bari, diffida Fp Cgil

(ANSA)- BARI, 29 GEN - Fp Cgil Puglia diffida il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in merito "all'abusiva installazione in alcuni degli uffici regionali delle telecamere di videosorveglianza". La Fp Cgil Puglia aveva già denunciato come "comportamento gravemente pregiudizievole delle prerogative sindacali",l'installazione degli impianti di videosorveglianza negli uffici di via Gentile e sul lungomare Nazario Sauro, a Bari.La normativa vigente - sottolinea - "impone l'interlocuzione obbligatoria con le organizzazioni sindacali, con cui definire come, quando e dove, attivare le telecamere, fermo restando il divieto assoluto di controllo a distanza del lavoratore. L'amministrazione regionale, invece, ha ritenuto di procedere con l'installazione senza convocare le organizzazioni sindacali".Se la diffida, affidata all'avv.Tommaso Quagliarella, non dovesse sortire alcun effetto, - viene annunciato - "si procederà con l'azione giudiziaria per violazione dell'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori (condotta antisindacale)".