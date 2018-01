Russia-Israele: incontro Putin-Netanyahu a Museo Ebraico

(ANSA) - MOSCA, 29 GEN - Il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si sono visti al Museo Ebraico-Centro della Tolleranza per tenere il loro incontro sulle relazioni bilaterali e sulla situazione in Medio Oriente. Putin ha ringraziato Netanyahu per essersi recato Mosca e ha come la visita stia avvenendo in un momento altamente simbolico, in cui il mondo intero sta ricordando le vittime dell'Olocausto. "Come forse saprà - ha detto Putin - nel nostro paese ci sono state molte vittime, praticamente in ogni famiglia e molti degli ebrei sterminati dai nazisti erano cittadini sovietici, che hanno dato un contributo straordinario alla vittoria sul nazismo", ha detto Putin. "Come al solito, cogliamo l'occasione per discutere delle nostre relazioni bilaterali e della situazione nella regione", ha sottolineato Putin. Lo riporta la Tass.