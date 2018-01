(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Invito gli esponenti della maggioranza a non negare l'evidenza e non tornare su questo punto, altrimenti dovremo tornarci anche noi. Affermare per esempio che il fatto che ci sia Siani vuol dire che non sono tutti renziani, non è fare torto alla minoranza ma all' intelligenza. Il fatto che 1 su 900 e passa candidati non sia renziano non dimostra che non lo siano gli altri". Così il ministro della Giustizia Andrea Orlando a margine di un convegno commenta la composizione delle liste del Pd.