L'ammiraglio va in lista con il M5S: subito colpito e affondato

Si ritira l’ammiraglio in congedo Rinaldo Veri, presentato oggi al Tempio di Adriano - come primo ospite - tra i candidati esterni del M5S agli uninominali. Veri è infatti consigliere comunale ad Ortona, eletto con una lista civica (di area Pd).

«A malincuore annuncio il mio ritiro, non ero al corrente della regola prevista dal Regolamento M5S che impedisce a chi ha già una carica elettiva di potersi candidare e proprio per questo non avevo ritenuto necessario informare di questa mia carica Luigi Di Maio», spiega Veri. Vieri sarà sostituita da Carla Ruocco.

Vieri, che ha partecipato tra l’altro all’operazione Nato Unified Protector, si era presentato con queste parole: «Non sono un politico, mi sono candidato con il M5S perché amo l’Italia e credo che ogni cittadino ha necessità di vedere un Paese migliore. E’ un voto di protesta? E chissenefrega».