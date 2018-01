(ANSA) - ROMA, 27 GEN - La Corte costituzionale spagnola ha deciso di sospendere l'investitura di Carles Puigdemont a presidente della Catalogna, a meno che non si presenti di persona al Parlament e previa autorizzazione del giudice del Tribunal Supremo. Lo riferisce La Vanguardia. La sessione di investitura è prevista martedì 30 gennaio con Puigdemont, in 'esilio' in Belgio, unico candidato.