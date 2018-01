(ANSA) - BRUXELLES, 29 GEN - "L'Ue è pronta ad agire in modo rapido e appropriato nel caso in cui le sue esportazioni siano colpite da misure restrittive Usa". Lo ha affermato il portavoce del presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker in reazione alle dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump in materia di commercio. Questo "può e deve essere win-win" nonché "equo e basato sulle regole", ha avvertito il portavoce.