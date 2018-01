Spese pazze Liguria:Claudio Scajola, cravatte da consigliere

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - "Le cravatte di Finollo mi ricordo che me le regalò per due, tre volte a Natale il consigliere Matteo Rosso. Me lo ricordo perché io personalmente non le avrei mai comprate". Lo ha detto l'ex ministro dell'Interno Claudio Scajola, sentito come teste della difesa nel corso del processo sulle cosiddette spese pazze in Regione Liguria per le quali sono imputati 22 tra ex e attuali consiglieri regionali. "Le mie preferite - ha detto Scajola sempre riferendosi alle cravatte - erano quelle di Marinella, che mi regalava il presidente Silvio Berlusconi. I regali ricevuti dal consigliere nella sua veste istituzionale, erano tutti accompagnati da biglietti di auguri". Secondo il procuratore Francesco Pinto, i consiglieri di vari partiti avrebbero speso soldi pubblici in cene, viaggi, gite al luna park, birre, gratta e vinci, ostriche, fiori e biscottini. In alcuni casi, per gli inquirenti, venivano consegnate ricevute dimenticate da ignari avventori. In altri venivano modificati gli importi a mano. Tra gli imputati ci sono l'attuale assessore allo Sviluppo Edoardo Rixi e il presidente del consiglio regionale Francesco Bruzzone, entrambi candidati alle prossime elezioni. (ANSA).