Toruk - il primo volo, tour nelle arene del Cirque du Soleil

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Ispirato al film campione d'incassi Avatar di James Cameron, il nuovo show del Cirque du Soleil, intitolato "Toruk - Il primo volo", arriverà in Italia dal 15 al 18 novembre 2018 al Pala Alpitour di Torino (giovedì, venerdì e sabato alle ore 20:30 e domenica alle ore 17:30) e dal 22 al 25 novembre all'Unipol Arena di Bologna (giovedì, venerdì e sabato alle ore 20:30 e domenica alle ore 17:30). Toruk trasporterà il pubblico nel mondo di Pandora grazie ad una produzione spettacolare, in grado di trascinare gli spettatori in un'odissea attraverso un mondo nuovo di immaginazione, scoperta e possibilità. Utilizzando immagini e proiezioni all'avanguardia, creature animate e una messa in scena accompagnata da musiche cinematografiche incalzanti, il Cirque du Soleil associa il suo stile inconfondibile all'immaginario creato da James Cameron. Lo spettacolo è un racconto mitologico ambientato centinaia di anni prima rispetto agli eventi mostrati nel film Avatar, prima dell'arrivo degli umani sul pianeta Pandora.